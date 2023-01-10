因應農曆春節前後轉職、求職潮，勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心，今天起推出「彰化地區系列徵才活動」，將連續舉辦9場活動，合計邀請包括台玻、帝寶、二億、繼茂、金全益等30家廠商、提供500多個就業機會，邀請民眾參加。

勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心，今天起推出「彰化地區系列徵才活動」，將連續舉辦9場活動。(中彰投分署提供)

彰化就業中心主任李炎華表示，這次釋出的職缺包括有製程工程師、品管助理、儲備幹部、行政助理等，值得一提的是，去年底剛拿下彰化縣11億元首座BOT轉運站55年營運權的帝寶工業、以織帶聞名的全球三大運動品供應大廠二億企業，都參與這次徵才。

李炎華指出，農曆春節將至，為確保服務不中斷，彰化就業中心首次試辦「徵才活動線上AI文字客服」，提供24小時活動諮詢，只要輸入問題關鍵字，即可透過AI資料庫提供相關徵才活動訊息，解除以往只能在就業中心上班時間電話詢問的限制。

此外，為了讓求職民眾感受溫暖年節氣氛，就業中心在現場舉辦贈送手寫春聯，祝褔求職者順利找到適合的工作。