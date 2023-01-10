好市多會不定時推出特價商品，一名女網友表示，昨上午到好市多採買，發現賣場內人潮比平常多，刷卡機都正常，但等待結帳的人龍多到看不到盡頭，貼文曝光，不少網友說，昨日全台的好市多人都爆滿，「在北投店結帳排了40分鐘」，也有網友說，看到大家都在搬克寧奶粉、咖啡包、台畜豬腳、鱸魚排，是造成好市多塞車主因。

原PO昨（9）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨中午11時到好市多中和店，發現賣場內滿滿的人潮，等待排隊結帳的隊伍看不到盡頭，她說「刷卡機正常，人多到爆炸。」

原PO表示，等待排隊的人龍已到商品貨架。（圖／網友授權提供）

貼文曝光，不少網友也分享昨日在其他分店的狀況，「新莊店也很多人，第一次看到機車停滿滿」、「嘉義店也是很多人」、「高雄中華也是超多人，我還問工作人員，今天是什麼日子呀」、「剛北投店結帳排了40分鐘」、「南屯店也是超多人」、「剛剛去台南店也超級誇張的！隊伍也是排成這樣，今天到底什麼日子啊」、「我10點半離開南屯店的時，車子已經繞店一圈了」、「今天南崁也這樣啊！還沒開門，排隊進場的就超長，結帳也排超長超久」、「11點多去大順店也超多人的，這是結帳的隊伍，都排到服飾區了」、「新竹店也是爆多人」、「人潮都湧向好市多了！中和店排隊結帳整個打結了，我前面看了超久的，終於找到排隊的路線了，排隊等結帳大約10幾組，整個影響購物動線」。

留言中有網友曝人潮多的主因，「剛從新莊店回來，好險跑的快，不然就被堵在人潮裡，看到大家都在搬克寧奶粉、咖啡、台畜豬腳，這3樣才是塞車的主因」、「銀寶善存特價第一天，藥品部結帳排很久」、「高雄也超多人，都以為買不到鱸魚了，還好今天買到了也沒有限定數量，怒買5包」。