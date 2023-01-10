歷經初勘後，安坑輕軌將在14日由交通部履勘，新北市交通局表示，市府規畫4條接駁公車當日開放免費試乘，歡迎民眾體驗大眾運輸帶來通勤通學的便利。

交通局表示，安坑輕軌在K1至K5行經安一路，安坑地區多為山坡地社區，為提升大眾運輸服務和因應未來輕軌通車後轉乘需求，交通局協調公車業者規畫4條公車路線，並採用新車營運提供居民轉乘輕軌使用，配合履勘當日也開放民眾免費搭乘。

輕軌接駁公車路線包含安坑1線「二叭子植物園－台北小城」、安坑2線「黎明清境－玫瑰中國城」、安坑3線「綠野香坡－安忠路」、安坑5線「五城社區－耕莘安康院區」。

當天營運營運時間頭末班車0900-1700，全日班次共8班，每整點發車。

安坑輕軌全線位於新北新店，全長7.5公里，由起點K1雙城站延伸至K9十四張站，並可銜接捷運環狀線，連通道步行距離僅2分鐘。

安坑輕軌通車後，安坑居民前往雙北市區可節省15至20分鐘通勤時間，初期營運班表尖峰時段班距為15分鐘一列車，在人口密集的安康（K6）站至十四張站（K9）則加開區間車，重疊班距每7.5分鐘即有一列車。

實際營運通車後可視搭乘最大旅運人次作動態調整，系統最大乘載能量由雙城站至十四張站則可達到6分鐘一列車班距服務，預期可提高新店、安坑地區大眾運輸旅運需求，提升通勤的便捷性。