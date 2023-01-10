資深女星謝玲玲出道甚早，8歲就靠著電影《婉君表妹》闖出名堂走紅，還有著「天才童星」稱號，其後嫁給香港富商林百欣的次子林建岳，將重心移轉家庭，不過婚姻卻在1995年離婚收場。66歲的謝玲玲近日在社群上，曬出一張與38歲名媛女兒林恬兒的雜誌封面照，凍齡狀態不禁讓網友大讚母女倆簡直像是雙胞胎。

謝玲玲雖然淡出演藝圈，但依舊熱心公益，2022年底時睽違3年返台，參加慈善晚會，為獨居長者籌得善款。她以一襲鮮黃色的深V長禮服亮相，展現婀娜多姿的曲線，可看出她氣色紅潤、保養有方，成為全場焦點

除了出席慈善晚會外，謝玲玲日前在IG上曬出一張雜誌封面照，只見她同框愛女林恬兒，兩人都穿上純白高領上衣，搭配黑色緊身皮褲，纖細的身材曲線看起來相差無。謝玲玲一頭俐落短髮，而林恬兒將頭髮挽起，兩人都同樣畫上近年流行的大紅唇妝容，盡顯女王氣場。

謝玲玲照片曝光後，立刻引來網友讚賞，留言說「超級美麗」、「非常完美的组合」、「同一個模子刻出來的！」、「母女倆都是大美女」、「根本雙胞胎」，就連女兒林恬兒也嘴甜用英文留言「like twins（就像雙胞胎）」，展現母女倆好感情。