2022年「星展基金會獎勵金計畫」規模達300萬新加坡幣（約6800萬新臺幣），由15家社會企業及8家中小企業，共23家亞洲企業獲獎。其中，來自台灣的社會企業「配客嘉」、「馳綠國際」，以及中小企業「優織隆」和「美科實業」也贏得獎勵金，將用以發展永續商業計畫或開啟永續轉型。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，台灣社會企業涉足領域多元且發展成熟，中小企業更是台灣經濟的中流砥柱、極具產業競爭力。我們樂見本屆能有四家台灣社會企業和中小企業，能在競爭激烈的評比中脫穎而出，贏得星展基金會的認可與支持。星展銀行也將持續善用金融核心職能、傾注企業資源，陪伴社會企業成長，並協助中小企業客戶將永續與營運結合，擴大正面影響力。

2022年「星展基金會獎勵金計畫」共收到來自亞洲各地逾900家社會企業和中小企業的申請文件，申請件數創下新高。在獲獎的23家企業中，台灣社會企業「配客嘉」、「馳綠國際」，以及中小企業「優織隆」和「美科實業」脫穎而出，將獲得星展基金會提供的獎勵金，進一步拓展營運規模：

配客嘉：串聯電商、消費者與店家，致力解決網購一次性包裝浪費問題，解決方案每年可減少超過8,000萬件網購包裝垃圾。獎勵金將用於擴建製作循環包裝的庇護工廠，為弱勢族群創造更多就業機會，以及投入循環包裝生產，實踐循環消費革命。

馳綠國際：利用獨家專利技術，以回收廢棄物來替代傳統製鞋材料，每一雙環保鞋都兼具循環技術與優異機能，並透過社會公益的營運模式實踐永續目標。獎勵金將協助推動廢棄寶特瓶製鞋，透過友善收購價向拾荒者購買廢棄寶特瓶，讓廢棄物獲得新生的同時，也為拾荒者建立穩定收入來源。

優織隆：使用台灣在地原料與回收材料，設計兼具永續及時尚的服裝，並建立衣物回收機制與修補系統，延長衣物壽命。獎勵金將投入開發農業廢棄物面料，並取得國際設計大獎認可，將台灣在地永續衣推向世界，同時打造綠色服裝供應鏈。

美科實業：專注研發天然永續的頭皮清潔產品及專業養護療程。獎勵金將用於協助加速碳中和時程，透過減少廢棄物、採購永續原料、研發符合永續理念的產品及包材等，提升正向環境影響力。