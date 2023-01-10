美股昨夜在科技股多頭與升息空頭激戰之下，四大指數漲跌參半，科技股為主的那指、費半指數攜手收高，台股ADR更全數上揚。台股繼昨日受外資大舉買超360餘億元助攻衝過月線，重返14700關之上後，今早續開高44.06點、為14796.27點，盤初雖半導體族群持續扮演領頭羊，但台積電(2330)漲勢不若昨日剽悍，聯電更回落翻黑，加上金融、鋼鐵、塑膠等主要傳產股走低，大盤一度下滑，所幸航運族群加速疾駛，多空於14750處僵持對峙。

分析師表示，台股短線雖有賣壓，但不必太擔心，台積電即將舉行法說會，市場普遍預期展望不會太好，不過，電子股有利空出盡的跡象，今日IC設計等表現還不錯，也許會走出一波還不錯的走勢。

盤面上，台積電開高後，守穩在平盤上方；IC設計多頭點火，鈺太(6679)、立積(4968)、信驊(5274)等漲幅在2.8~4.3%不等；航運族群加速疾駛，長榮(2603)漲幅逾1.6%、陽明(2609)及萬海(2615)等紛紛揚升；鋼鐵族群人氣不弱威致(2028)及豐興(2015)漲幅都在1.3%以上。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，儘管通膨高峰已過，但離聯準會2%目標區間仍有一段距離，且勞動市場仍相對強勁，聯準會現階段仍以嚴控通膨以及利率政策的預期心理為主，本週將迎來美股超級財報週，投資人將關注企業在聖誕假期的表現，市場普遍對第四季財報持保守態度，股市短期呈現震盪整理。

張圭慧指出，聯準會會後聲明符合市場預期，未給出過多驚喜，市場預期距離循環終點尚有2至3碼的升息空間，惟市場仍較為脆弱，易受消息面影響，建議投資人在資金布局上仍以長線為主，台股在2022年拉回後，多數族群的本益比維持低檔，建議布局政策偏多的趨勢型產業，如：綠能、電動車、半導體、伺服器等族群。