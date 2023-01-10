【旅奇傳媒/記者-王政】一直以來，泰國都在台灣旅客旅遊名單的第一順位，無論是獨特的人文風情、優美的景緻，乃至於美味的泰式料理，都成為吸引旅客不斷重返的最強誘因。 對於已經封閉接近3年的台灣消費者而言，隨著去年10/13正式開放後，便紛紛大舉出遊。

為了讓旅客能暢遊鍾愛的泰國，華府旅遊集團與開新旅行社特別攜手泰獅航（Thai Lion Air）推出台北－曼谷包機，精彩的行程瞬間吸引大批民眾搶購，成功寫下滿載的佳績。而上百位台灣民眾在旅遊專家的帶領下，體驗了嘟嘟車暢遊曼谷、走訪知名景點恰嘟恰假日市集，搭配私房景點－美珊島1日遊，讓已經悶了3年的民眾大呼過癮。

▲泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采（左1）特別致贈出發的民眾小禮物。 記者-王政／攝

為了歡慶台北－曼谷包機的正式啟動，泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采、經理洪益聰特別抵達桃園國際機場，並為每一位出發的民眾送上泰國觀光局的專屬行李袋，帶著即將出發地興奮心情，讓民眾們看到泰國觀光局貼心致贈的小禮物後更是備感驚喜，紛紛搶著與小禮物合影。

▲精彩且別具魅力的泰國，長久以來獲得台灣民眾的喜愛。 圖：Shutterstock／來源

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