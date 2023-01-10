一名科技大廠工程師和老婆結婚後感情不睦，不但趁著到大陸出差時嫖妓，在國內還帶著小三四處出遊，不避諱的同拍親密照，正宮得知後暴怒，對丈夫和小三提告求償100萬元，但工程師對妻子指控否認到底，但法官查出他到大陸與雞頭聯繫簡訊，還抱怨應召女「只做一次就叫我穿衣服」，反遭雞頭洗臉「大哥，本來就是一次」，另外也根據飯店投宿紀錄，認定兩人同宿，因此判賠40萬萬元。

根據判決書，工程師和妻子在民國105年結婚後育有一女，但兩人在109年就分居。正宮指控，丈夫結婚的隔年趁到大陸出差時嫖妓，2020又交了一名小三，兩人在國內南北四處出遊，還拍攝親密合照。

工程師出庭時辯稱，老婆出示他到大陸嫖妓的影片和相片都是假的，即使為真，也超過追訴時效，他和女性朋友挽手、搭肩、摟腰都是友誼的表現，兩人沒有過夜且發生性行為，還強調老婆事前已說過不追究他在外與女性交往。

但法官勘驗手機簡訊發現，工程師確實在前往大陸出差時，打電話給當地雞頭，要求安排應召女買春，甚至完事後，還向雞頭抱怨「才做一次就叫我穿衣服」，未料卻遭雞頭打臉「大哥，本來就是一次好吧！」法官因此認定有買春事實。

但丈夫又辯稱，妻子於110年1月17日凌晨進入飯店房間錄影蒐證時，沒有見到他有和女子性交行為，且女方當時身穿長袖短褲，妻子也提不出證據，難以證明他有性交行為。

但法官不採信工程師說法，認為他到大陸嫖妓是事實，應賠償16萬元，另外也認定他和小三在國內各地飯店同宿，已侵害妻子配偶權判他賠償24萬元，共計40萬元。