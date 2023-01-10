加拿大正式簽約採購88架F-35戰機

加拿大周一宣布，將砸190億加元（近4320億台幣），採購88架F-35A戰機，以汰換老舊的CF-18。隨著加拿大正式簽署採購協議，終於平息了為採購這款5代隱形戰機而持續近10年的政治紛爭。

據《防務新聞》（Defense News）和《突發防務》（Breaking Defense）網10日報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）在線上簡報中說，皇家空軍2026年會先接收首批4架F-35、2027年接收6架，2028年再接收6架，至於剩下的則將陸續接收。

安南德說，這會是加拿大空軍近30年來最大的機隊投資，而有鑑於俄羅斯侵略烏克蘭，加上北京「在印太區日趨強硬的行為」，這麼做是有必要的。加拿大軍方指出，整支F-35機隊料將在2032—2034年間發揮全作戰能力。

渥太華大轉彎 簽約採購F-35戰機

這些5代戰機將汰換加拿大現有的CF-18「大黃蜂」（Hornet）戰機，渥太華預計，在這些舊戰機2032年底壽終正寢前，所有的F-35都能到齊。安南德說，加拿大在接收F-35前，要用買來的澳洲F/A-18戰機輔助CF-18。為了幫「大黃蜂」延壽，讓它們服役到2032年，加拿大打算將它們升級。

「F-35是可靠敏捷的現代戰機，我們最親密的盟友在全球各地的任務中都在使用，」安南德說，「這是市面上最先進的戰機，也是適合我國的戰機。」