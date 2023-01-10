恆勁科技公司（6920）在2022年12月28日送件申請登錄興櫃一般板股票後，將在今（10）日以每股23元掛牌買賣。

根據櫃買中心資料顯示，恆勁科技成立於2013年8月間，主要產品是一般載板、特殊載板以及其他等，送件時資本額為29億7,303萬元，產業別是半導體業，主辦券商為元大證券。

恆勁科技2021年業績，營收9億7,404萬元，稅前虧損3億9,590萬元，每股虧損1.91元。自結2022年前11月營收18億1,504萬元，稅後純益1億3,101萬元，每股純益0.44元。