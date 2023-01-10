目前全球僅台積電與三星能量產最先進的3奈米晶片，台灣更是超過9成的先進晶片生產地，成為相當重要的半導體心臟。事實上，過去美國雖掌握半導體產業優勢長達數十年，但將製造業務移往成本較低的亞洲後嚐到苦果，且技術與成本差距已經被拉開，沒有那麼容易能夠追上。

綜合外媒報導，過去美國曾是半導體產業的領頭羊，但在產業全球化的背景下，晶圓製造業務轉移至成本較低的亞洲，美國僅掌握IC設計、設備、智慧財產權及專利等優勢。

而台韓晶圓製造商在政府補貼下快速崛起，成為不可或缺的要角，過去十年，海外半導體產能的成長速度是美國的5倍，美國產晶片的市佔率也下降至12%左右，台灣生產全球超過22%的晶片，且9成的先進晶片都來自台灣。

美國科技網站EPSNews點出問題，晶片業是技術門檻相當高的產業，隨著時間拉長，成本與技術差距也會越來越大，因此即使台積電與三星都有意在美國設晶圓廠，但這些廠商仍會把最先進的技術留在本國市場。

知名學者、晶片戰爭作者米勒（Chris Miller）就強調台灣的重要性，「新的台海危機比1950年代的危機還要危險許多，因為這次的戰場是在科技世界的心臟，而非一個貧窮的島嶼上。」