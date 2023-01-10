一般人發現嘴裡有異味，常嚼口香糖或噴口氣清新噴霧，讓口氣保持清新，但牙醫師提醒，口中怪味可能是蛀牙前兆，不要只是設法消除異味，最好讓牙醫師檢查，另有4徵兆可及發現蛀牙，可多加留意，以便及早介入治療。

牙醫師蔡雅藍在其臉書專頁指出，當口中出現怪味時，別只是設法消除異味，因為排除其他健康因素，有可能是牙齒出現問題了，口中怪味可能是蛀牙的前兆，最好讓牙醫做個檢查，才能及早發現蛀牙，並進行適當處置。

她表示，蛀牙有4個前兆，除了上述的口腔異味，另有牙齒上有黑點、牙齒明顯凹洞導致食物常卡牙縫、刷牙或吃冷熱食物時牙齒敏感。

蔡雅藍表示，黑點跟凹洞相對來說比較容易發現，一般人看到牙齒有著黑黑的孔洞，都能直覺判斷是蛀牙，但是蛀牙並不一定每次都會出現在明顯位置，也有可能出現在牙縫當中，一般民眾在無法以肉眼辨識的情況下，可以透過上述前兆自行判斷蛀牙的可能性，再進一步到牙醫診所進行周全檢查。