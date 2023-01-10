難道冥冥中有神助？台中警察局第五分局東山派出所警員6日晚間23時許，巡邏經過北屯區一處土地公廟，在車內突然聞到一股濃濃的燒焦味，經下車查找，訝然發現黑暗的天空中土地公廟旁的電線桿冒出火光，立即消防局到場災，才未釀成重大災害。

台中市第五分局東山派出所兩名員警深夜執行巡邏勤務，經過北屯區一處土地公廟，聞到燒焦味，下車抬頭一看黑暗的天空竟冒出火光。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市不到十天內發生兩起死亡火災，值歲末年終天人永隔悲劇隔外讓人不忍，警察身為人民褓母，不但捍衛治安，東山派出所兩名員警6日深夜執行巡邏勤務，經過北屯區一處土地公廟，雖然在車內，卻突然聞到一股濃濃的燒焦味，員警察覺不對，立即下車沿路查看尋找源頭。

而隨著刺鼻來源，兩名員警朝黑暗的天空中一看，發現是土地公廟旁電線杆上冒出好幾盞火光，且如滴蠟般不停掉落，電線杆上頭起火燃燒還冒出黑煙，火勢甚至開始往另一個方向蔓延，員警立即通報所內值班人員轉消防局到場救災。

在等待消防車前來之際，警方在現場指揮交通，讓車輛避開起火處，融掉的火焰不停掉落到地面相當危險，也避免火勢燒斷電線掉落地上造成走火及人員傷害，幸而消防人員到場後迅速撲滅。

附近住戶見到警消到場後才驚覺發生火災，幸好警方及時發現火苗並立即通報消防到場，才未釀成重大災害，民眾也讚賞員警的機警弭禍。

第五分局長林沐弘嘉許同仁查覺異狀細心找出來源，阻止並避免釀成更大的災害，保障民眾的安全，也提醒民眾居家用火要小心火燭。