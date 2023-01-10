台北市第三選區立委補選剛結束，但2024的總統、立委選舉很快就要「起跑」，各政黨如何布局下一場選戰，是各界關心焦點之一。去年九合一選舉意外落選的民進黨台北市前議員梁文傑分析，雖然吳怡農在補選之戰中落敗，但選得其實不錯，若對方2024願意再出戰，他絕對願意支持，但若吳不選，他會考慮承擔。

梁文傑今（10）日在廣播節目《POP撞新聞》表示，北市立委第三選區（中山、北松山）對於綠營來說是很難選的區，過去民進黨在這輸過16％左右，最多甚至輸到30％，而吳怡農2020輸6％、這次只輸5％，尤其吳強的地方在於中間、年輕選民，但在補選投票率低下的情況，這部分選票開不出來，因此他認為吳怡農的表現其實相當不錯，若吳有意願再出戰2024，他會全力支持不挑戰，但若吳不再選，他認為議員王世堅是一個不錯的選項，自己也不排除承擔。

「要贏的唯一機會，就是趁總統的勢比較好時，立委才有機會壓過去！」梁文傑透露，民進黨的台北市立委，這次有許多地方都有危機，如第一選區（北投、士林）長期是國民黨拿下，2016年靠著總統蔡英文的氣勢把藍營候選人丁守中壓過去，吳思瑤才順利當選，而2024民進黨的勢較差，可能就會遇到挑戰。

梁文傑分析，民進黨在北市的立委，只有第二選區（大同、士林）的何志偉最安全，因為該選區可說是北市最綠的地方；第四選區（南港、內湖）的部分，民進黨基層黨員確實對高嘉瑜有很多情緒，且這次還可能要面對黃珊珊，因此輸的可能性本就存在；第五選區（中正、萬華）若林昶佐有意願再選，民進黨就不會推人；第七選區（信義、南松山）沒意外會由上次選得不錯的議員許淑華出戰；第六選區（大安）、第八選區（中正、文山）人選有很多，但因為這兩區選民較藍，不管是誰出來挑戰，想選贏都有一定的難度。