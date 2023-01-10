檢警偵辦「小明」郭哲敏地下匯兌集團洗錢案，引發「招待所之亂」，不少檢警高官因此中箭落馬。《美麗島電子報》董事長吳子嘉去年在政論節目上影射商界人士「茶壼邱」，專做「警察公關」，還提及小明送他千萬賓士車、影射有不正當利益關係。邱男怒控吳妨害名譽，據悉吳事後透過管道向邱道歉，邱同意和解撤告，台北地檢署10日將吳不起訴處分。

「招待所之亂」緣於去年2月警政署政風室接獲檢舉信，指「小明」郭哲敏涉及地下匯兌集團洗錢，且疑有警界高層包庇，新北地檢署去年指揮刑事局偵辦。檢警查出，郭的地下匯兌集團不法金流至少27億，扣案現金也有4000多萬及約2億多台幣的泰達幣。結果郭在檢警搜索前即落跑出境，引發軒然大波，並扯出不少檢警曾受邀赴郭男的88會館等招待所餐敘。

「招待所之亂」中，前警大校長陳檡文最早中箭，自請退休，接著是中山偵查隊長林弘基、新北刑大小隊長、前警政署政風室主任黃錦秋和承辦洗錢案的檢察官王涂芝。林弘基被連夜拔官，小隊長記過列輔導，2名女檢則被調職接受調查。目前新北檢、北檢分別針對郭的洗錢案、檢警包庇情節，分案偵辦中。

去年「招待所之亂」甚囂塵上之際，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目上影射商界人士「茶壺邱」專做「警察公關」，影射「茶壺邱」沒有前科，用光電業者身分去打點警察公關，吳還在節目上提到「光是小明送他一部賓士車」、「這個茶壺邱拿到賓士車」、「為什麼要送你上千萬的車子」，影射郭、邱兩人有利益關係。邱事後提告，台北地檢署因邱撤告，今不起訴吳子嘉。