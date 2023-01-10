女子身陷火場千鈞一髮 勇警充當消防衝鋒肉身救人

上月29日，北投知行路7巷內發生火警，員警侯辰儒發現2樓正竄出濃煙、火焰，繞至後方驚見2樓陽台有一名女子大聲呼叫，立即架設鋁梯，讓女子踩在自己身上，將女子扛在肩上救下至安全區域，獲救女子及其家屬對於員警奮不顧身救人表示非常感激，連消防員看到員警救人「你乾脆來做消防！」

北投分局關渡派出所警員侯辰儒、陳翰德去年12月29日擔服12時至15時巡邏勤務，接獲通報轄內發生火警立即趕至現場，正當消防人員在該處正面設置水線救火時，警員陳翰德於後側防火巷發現一名女子於2樓陽台呼救，警員侯辰儒立即使用防火巷內閒置鋁梯，架梯爬至鄰棟1樓鐵皮遮雨棚，因梯長受限仍有半人以上差距，侯員除安撫女子情緒外，同時爬上樓梯以身體讓受困女子踩踏坐到肩膀上，再扛起爬下梯子，順利將民眾帶至1樓地面。

獲救民眾及其家屬非常感謝員警救命之恩，現場居民也大讚員警英勇表現，而消防人員對於員警不畏危險，積極協助救援工作亦表示肯定。

北投分局呼籲，使用除濕機應謹記防範口訣「五不一沒有」。用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不長插、插頭不潮溼汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章的產品不買不用，並至經濟部標準檢驗局網站查看是否為瑕疵召回機型，一旦確認應立即停用，以防止火災發生。