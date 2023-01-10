立法院10日院會三讀通過「平均地權條例部分條文修正草案」，民進黨立委王美惠（右）等人在議場中央拿出標語合影留念。（姚志平攝）

攸關台灣房價的《平均地權條例》修正案，立法院今日三讀通過，祭出5重拳遏制炒房，不法炒房行為最高可重罰5000萬罰鍰，限期未改善者，可連續開罰，並新增違規檢舉獎金機制，強力遏止不動產炒作，以維護市場交易秩序，保障消費者權益；另外，限制私法人購屋部分，如有特定用途可向內政部申請許可，且5年內不得移轉。

行政院版5大重點，包括限制預售屋紅單轉讓換約、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人（公司、企業）購屋，並要求預售屋買賣契約解約時須申報登錄，並明訂若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰。

被視為政府打房起手勢的《平均地權條例部分條文》修正草案，今在立法院三讀通過，圖為台北市區。（本報資料照片）

針對紅單轉讓換約的部分，《平均地權條例》預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。

立法院今三讀通過《平均地權條例》修正案，並提出3項附帶決議，除了國民黨立委李德維以及民進黨立委江永昌提出的附帶決議外，民進黨團也提出附帶決議，來解決行政程序上的疑義。

民進黨團附帶決議提到，為因應外界對行政機關審查私法人取得住宅時程，將影響私法人經營或推動都更危老整合時程的疑慮，爰要求內政部就《平均地權條例》第79-1條私法人購買住宅許可制，針對有關宿舍、參與或實施都更危老等需經許可項目，應於授權辦法中明確規範應備文件，將申請書表予以簡化，務求申請及審查程序便捷。

附帶決議中提到，另請內政部受理申請需經許可案件以7個工作天完成審查為原則，以維私法人經營或推行都更危老重建的時效。

另外，為避免地方登記機關對於免經許可項目實務執行產生疑慮，影響不動產登記作業，爰要求內政部就私法人因參與都更危老或一般合建，而依合建分售、合建分屋契約或合建附買回條款取得之住宅等免經許可項目，也應清楚明確提供地方登記機關，並辦理教育訓練，以利後續順利執行。