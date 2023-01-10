台北一名女網友抱怨夫家結婚要辦流水席，狠酸辦桌像在吃路邊攤，更指出打包食材是鄉下人和貧民的習慣等，沒想到卻被準小姑反擊打臉，如今搞到婚已經結不成，引發網友熱議，對此，網紅小商人發文表示只有流水席太單調，是要他來辦絕對會「請妹子跳鋼管，用奶幫客人洗臉」。

小商人表示得知近來有位準備結婚的女子，得知夫家要辦流水席，讓她不滿在網路發文宣洩怒氣，對此，他指出如果只有流水席確實比較單調，如果是交由他來主辦這場婚禮，一定會請鋼管辣妹熱舞，還會「用奶幫客人洗臉」，強調有得吃有得洗才浪漫，接著表示若有機會參加嘉義辦桌，人品夠好至今還是有機會遇到「用奶洗臉」的橋段，強調嘉義保留昔日文化習俗，實在難能可貴。

對此，網友紛紛留言：「這個只能自己去，不能帶全家」、「什麼面子都幫你洗得乾乾淨淨」、「流水席要加舞台車才好吃a」、「請問洗臉的部分新郎有份嗎」、「講到我都想要再結一次婚了」、「小時候還有全脫光的，警察站在下面一起看」、「小時候鄉下常看到，但最後都喝到失控，女生開始被騷擾」，就連嘉義市議員田慎節都忍不住留言：「突然明白為什麼有些同事喜歡跑紅白場」。

網紅小商人表示在嘉義參加辦桌，還是有機會遇到鋼管辣妹熱舞。(圖/Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書)

對於此事件引發軒然大波，主播蕭彤雯質疑「Kelly a根本是總鋪師之女，一人分飾『準新娘、準新郎、小姑以及同學』4角」，目的是激起全台灣人民對流水席的熱情，推測99%是操作手法。