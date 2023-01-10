從2022年12月以來，大陸全國經歷了新冠疫情的感染高峰。近日多地包含北京、河南、重慶、江蘇等都紛紛在最新研判中表述，已度過第一波感染高峰，發熱門診持續下降。

據央視引述北京市代市長殷勇表示，北京疫情已經過了感染的高峰期，在免疫力方面已構築起了新能力。下一階段是要科學建構疫情的監測預警體系，包括哨點、醫院發熱門診等，並對於新變異病毒加強監測。

河南省9日的疫情防控工作新聞發佈會上，河南省疫情防控指揮部辦公室主任闞全程則說，從社區監測資料看，截至1月6日，河南省感染率為89％；從發熱門診資料看，在去年12月19日達到高峰，之後呈現持續下降趨勢。綜合研判認為，河南省已順利度過疫情高峰。但他也表示，雖然當前感染高峰已過，仍處於重症救治高峰。

而江蘇省方面也指出，從去年12月22日達到高峰之後，就診人數開始退燒。從核酸和抗原檢測情況看，陽性率從去年12月12日0.2％上升至23日的46％最高點，再從29日逐步下降至今年1月4日的18.6％。