日本政府9日向馬來西亞的海上保安機構實施培訓和訓練合作，旨在對南海嚴重的非法捕撈行為加強取締。日媒指出，東南亞各國面臨著來自中國等地的違法漁船進入以及海洋權益紛爭，日本對各國沿岸警備的能力建設提供支持，意在與各國合作，遏制中國在南海的施壓。

共同社報導，配合此次培訓，日本政府向馬來西亞提供了搭載在巡邏艇上、以大音量驅逐可疑船隻的長距離揚聲裝置。該培訓在馬國東部、沙巴州首府哥打基納巴盧（Kota Kinabalu，又稱亞庇）舉行，使用日本2017年提供的巡邏船，並向當地保安官等講授取締工作中如何運用國際法以及設備操作。

據兩國關係消息人士稱，隨著在南海進行捕撈的中國漁船增加，不得不離開傳統漁場的越南漁船進入馬來西亞專屬經濟海域（EEZ）的情況增多。在近鄰國家中，去年12月菲律賓EEZ內曾出現約40艘中國漁船聚集等，相關紛爭不絕。

有估算顯示，包括南海和東海在內，西太平洋違法捕撈每年導致的損失達45億美元，在經濟和環境方面造成嚴重影響。日本駐馬來西亞大使高橋克彥在培訓致辭時表示，上述合作在深化日本與馬來西亞關係的同時，將為提高地區的海上安全發揮作用。