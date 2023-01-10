小甜甜先前發文指控老公宋先生家爆，對此宋先生也不甘示弱發出聲明回應，雙方一來一往，事件持續延燒，然而，知名作家苦苓也針對此事件逆風發文，提出三大疑問，讓網友看了直呼超中肯。

近期，小甜甜先是發出聲明直指，遭小13歲老公跨坐毆打，許多網友與藝人紛紛跳出來聲援小甜甜，雖然之後宋先生有做出回應並發出三段影片反控雙方都有動手，且是小甜甜先踹人的，不過隨著這些影片、傷勢曝光，宋先生仍持續遭網友痛罵「家暴軟飯男」。

對此，苦苓昨（9）日在臉書上針對此事件持不同立場發文寫下，「我們很習慣二分法的說誰是對的、誰是錯的，誰是好人、誰是壞人」接著，他強調動手當然不對，但他也提出三大疑問「先動手打（踢）人」的對不對？」、「對方已經警告了好幾次，還繼續動手打（踢）人」的對不對？」、「一邊故意激怒對方，又一邊錄影存證自保」的對不對？」

最後，苦苓坦言「即使一個人非常明確是錯的，但他的另一方卻未必就是對的，『善未易明，理未易察』，大家不妨再想一想」貼文曝光後，網友紛紛大讚「說的太中肯了！」、「苦大哥講出我納悶很多天的感想」、「苦苓大哥分析的很棒」、「婚姻裡兩造都只在乎自己的情緒，註定雙輸」。

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