大陸多地發布最新研判已度過第一波感染高峰。圖為北京市朝陽區藍色港灣購物中心滑冰。（新華社）

大陸《人民日報》健康用戶端10日報導，2022年12月以來，日，各地經歷了新冠感染高峰，近日，多地發布最新研判，已度過第一波感染高峰，發熱門診持續下降。其中河南全省感染率近九成、與江蘇全省、均已順利度過疫情高峰。北京疫情態勢趨緩，門急診、重症救治任務仍然艱巨。重慶發熱門診接診人數大幅下降。浙江全省第一波感染高峰已經平穩度過。廣東佛山發熱門診就診量已穩步持續下降、惠州已於2022年底跨過第一波高峰。四川日新增感染已處於回落階段。海南兩市已度過感染高峰。

河南9日發布，截至6日，河南省新冠病毒感染率為89.0％。2022年12月19日就診人數達到高峰，之後呈現持續下降趨勢。河南省已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉段。

北京代市長殷勇在央視表示，北京的疫情已經過了感染的高峰期，整個人群應該說在免疫能力方面已經構築起了新的能力。下一階段要科學地構建疫情的監測預警體系。

重慶：3日晚發布，去年12月20日達到峰值，截至3日有7000多人，感染高峰期應該已經過去。

江蘇2022年12月8日起，發燒門診就診人數快速上升，12月22日達到峰值。從核酸和快篩看，陽性率從去年12月12日0.2％上升至23日46％，12月23日-28日保持在40％以上、處於高位平台期，12月29日逐步下降至今年1月4日的18.6％。這波疫情於去年12月27日整體達峰，江蘇省各設區市均已於元旦前達峰，農村地區稍晚於城市地區，但目前也度過高峰，呈下降趨勢。

浙江省長王浩9日指出，第一波感染高峰已經平穩度過，接下來要聚焦防重症，全力以赴做好醫療救治工作，進一步盤活住院床位和ICU床位，增強重症救治能力，確保應收盡收、應治盡治。

廣東佛山副市長周紫霄9日介紹，2022年12月中下旬新冠病毒感染人數達到峰值，目前正處於高峰後的回落階段，發熱門診就診量已穩步持續下降，從12月20日峰值的3萬人次下降到1月8日的2110人次。惠州9日消息，已於2022年底跨過了第一波疫情高峰。不過，農村社區仍存在一定數量感染者，對醫療需求仍維持在較高位水準。

四川2022年12月26日發布問卷調查（第二次）結果顯示，全四川省陽性檢出的高峰期集中在2022年12月12日至23日，目前日新增感染已處於回落階段。根據調查結果綜合研判，四川省居民的整體感染發病已超過八成，感染發病高峰應該已經過去。

海南2022年12月30日通報，每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計感染率達50％，三亞市、海口市整體上已過感染高峰。