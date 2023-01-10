為協助學生建立正確的騎乘機車觀念，教育部國教署委請台師大發展「交通安全補充教材－機車騎乘安全」，課程設計分為「機車知識」、「騎乘安全」及「日常檢查」三大主軸，期以提升騎乘及用路人的安全保障。

教育部國教署說明，為將這些課程模組推廣到各校，已於去年辦理3場「交通安全課程模組師資增能研習」，由課程設計團隊教師說明各單元課程設計及如何運用於教學中，更傾聽第一線授課教師的需求，讓安全教育具體落實於高級中等學校，進而降低意外事故傷害發生率。

其中，機車知識課程模組包括從安全帽型式、規範及標章等，讓騎乘者能了解不同型式安全帽對自身安全的影響及養成定期更換的觀念，建立騎乘初學者對機車的基本安全認知，並明確認知道路交通安全法規，了解在配件加裝與設備變更後對道路行駛安全造成的影響，提升安全意識並遠離危險因子。

此外，這課程也教導相關保險的功能與保障範圍，建立騎乘者風險分散意識及保險的重要性，以強化責任與義務。

教育部國教署表示，為減輕教師課程設計負擔，透過辦理教師研習、開發教材資源等配套措施，引導與支持學校推動安全教育課程，並將相關資源放置於教育雲「教育大市集」，供學校加以運用。