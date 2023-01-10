農田水利會自2020年10月1日起改制為公務機關納入農田水利署後，其原有資產納入農田水利事業作業基金管理，且不受國有財產法限制，農委會今(10)日強調，落實農田水利資產專款專用可永續經營農田水利事業。中華民國農會總幹事張永成表示，改制根本疊床架屋，也只是政府將觸手伸及民間團體的強硬手段。

農田水利署表示，農田水利事業作業基金資產屬於非事業用不動產者，須以活化方式提升土地使用效益並增加收益，農田水利署2022年規劃辦理農田水利非事業用不動產設定地上權案件計4件，並取得合建配回權利價值計新台幣25.3億元，農田水利事業作業基金總收入較2021年相比，可望成長15.04％。

農水署指出，為達到將原有31萬公頃原農田水利會灌區灌溉範圍，逐步擴大到全國68萬公頃生產糧食農地，全國17個農田水利會於2020年10月1日改制為農田水利署所轄17個管理處，正式升格為公務機關，其原有資產納入農田水利事業作業基金管理，專款專用於農田水利事業，且不受國有財產法限制。

中華民國農會總幹事張永成受訪表示，政府在原本編制內就已經有農田水利處，各縣市政府也有農業處農田水利課，如果政府真的認為以前水利會在灌溉溝渠興建或維護上有問題，都可以用國家預算來執行，為何還要透過改制來疊床架屋？

張永成說，民間社團並不具有公權力和公家預算的的執行權，17個水利會是因為作為不符合人民期待，還是在政府交辦的任務有怠忽職守，這才是應該要檢討的地方，一個好的政府應該越精簡越好，不懂為何要以公權力把憲法賦予人民的結社自由給沒收。

張永成指出，以前水利會的會務委員或組長都是地方選出來的，假如做不好引來怨言，下次選舉就會出問題，但現在官派的人不用選的就不必貼近民意，擔任職務的初衷也不一樣，整個服務態度絕對有所差異，「選舉就是在每次的結果看出民意，也才會知道施政方向」，結果民進黨政府反而沒收水利會的選舉權和財產，完全沒有道理。