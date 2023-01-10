韓國最大電池業者LGES（LG Energy Solution）於10日宣布，正與美國福特汽車商議是否要在土耳其興建電池工廠。另方面，韓國同業SK On卻表示，正考慮是否要撤回先前與福特，還有土耳其老字號大財團Koc Holding所簽訂的蓋廠備忘錄。

據悉，若LGES與福特相談甚歡，這兩家韓美公司可望在未來幾周會先簽投資土耳其的合作備忘錄。不過，早在2022年3月，福特、SK On以及這家土耳其國內首家財團，3方面已簽署在舊稱安哥拉，新稱安卡拉的首都，生產電動車電池初步協議。

此協定中，這座土耳其電池廠的產線，可望在2025年開始運作，年產能也先設定為30到45 GWh。但SK On指出，目前在利率走高以及全球經濟發展趨緩下，尚未對這項安卡拉興建電池廠的投資計畫有最後定奪。

韓國SK On是由SK Innovation百分之百所擁有。同時，SK Innovation是SK集團下屬的大煉油廠。若按旗下所擁有的資產規模來計算，SK是僅次於三星的第2大財閥。

報載，福特計劃最晚在2026年底之前年產200萬輛電動車。為讓供應商多元化，福特也選定全球不少合作夥伴，其中像是SK On，就打算在美國興建兩座電池新廠。