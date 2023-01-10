寶齊萊（Carl F. Bucherer）近日推出訂製腕表服務，將客製化的頂級服務再延伸，讓VIP可以訂購專屬個人、獨一無二的腕表，包括馬利龍系列（Manero）、傳承系列（Heritage）的雙外緣陀飛輪限量腕表（Tourbillon Double Peripheral）、馬利龍外緣動力萬年曆腕表（Manero Peripheral Perpetual Calendar）和馬利龍交響樂三問腕表（Manero Minute Repeater Symphony）等，VIP可參與設計，與設計團隊、製表師一起合作打造自己專屬的腕表。

寶齊萊提供客製化服務，讓VIP參與設計打造獨一無二的專屬腕表。（Carl F.Bucherer提供）

這項新服務已有VIP搶先體驗，有人訂製一款與他愛車同色的隕石材質表盤腕表，也有人在磷光飾面的表盤上刻上瑞士國歌的歌詞，該服務已在各國巡迴展出，從瑞士的琉森、日內瓦、蘇黎世、慕尼黑、倫敦、紐約、巴黎和美國加州等，接下來會到亞洲。