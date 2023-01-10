萬寶龍（MONTBLANC）在年節推薦1858系列Iced Sea日期顯示潛水表，有藍色、黑色或綠色表盤等多種款式，靈感來自白朗峰山上的Mer de Glace冰河，2023年一開春1858系列Iced Sea再添新色，推出Minya Konka限量表，換上喜氣的紅色冰川，靈感源自中國四川最高山峰貢嘎山落日餘暉的美景。

貢嘎山 (Minya Konka)限量表的底蓋飾有3D彩色鐫刻圖案，呈現日落時分的景象，限量285只，為貢嘎山冰川海拔高度2850公尺的十分之一，表袋採用再生材質製成。