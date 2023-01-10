大陸觀察者網引述新加坡《聯合早報》10日報導，新加坡衛生部長王乙康9日表示，在新加坡所有輸入病例和重症病例中，從中國入境的僅占到一小部分，因此該國暫不會針對來自中國的遊客增加新的入境限制。

王乙康9日在新加坡國會發表部長聲明稱，在2022年的最後4周裡，有大約200名從中國入境的人員感染新冠病毒，在新加坡輸入病例中的占比不到5％；同期發現的7例重症輸入病例中，僅有一人來自中國。

他表示，自2023年開年以來，新加坡還沒有出現從中國入境的新冠重症患者，也沒有檢測到任何毒性更強的新變異毒株，因此新加坡目前不需要調整相關防疫措施。

「如果我們要求所有從中國入境（新加坡）的人員實施行前檢測，那麼對於確診和重症病例更多的地區，我們是否要一視同仁呢？」

「如果一有地方經歷感染高峰，我們就要求在行前檢測，會不會促使形成對感染高峰地區旅客都這樣做的國際慣例？」

王乙康還說：「如果新加坡遭遇新一輪疫情，其他國家和地區又會如何對待來自新加坡的遊客？」

王乙康認為，新的變異毒株可能在任何國家或地區出現，監測新毒株需要有效的全球監測系統。他坦言，新加坡最擔憂的是可能出現更危險的未知新毒株，如果新毒株具備更強的免疫逃逸能力或傳染能力，新加坡可能需要重啟嚴格的邊境管控措施、入境者隔離政策及社交聚會人數限制。

他強調，新加坡政府的跨部門工作小組將會繼續評估疫情，在必要時做出調整或實行新措施，任何應對措施都將以科學證據和數據為依據。

《聯合早報》指出，目前在中國流行的毒株仍以BA.5.2和BF.7為主，這些毒株早在數月前就已在新加坡和其他地區被發現，而當前全球各地已經檢測到超過650種Omicron亞型變異株。

新加坡交通部長易華仁在部長聲明中透露，往返新加坡與中國的航班已從去年10月底的每周25班增至目前的38班，但這個數字依然沒有達到疫情前的10％。在乘客人數方面，每天有700至1000人從中國入境新加坡。