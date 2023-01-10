紡織產業綜合研究所與全球科技領導品牌EPSON攜手共同成立「噴印創新研發中心」，該中心設立在紡織所「數位噴印工場」為EPSON繼日本及義大利之後成立的全球第三個中心，推動台灣數位高階環保。

該中心結合紡織所在數位噴印專業技術及設計能量運用EPSON公司最新的「高階噴印直噴機ML-8000」，且使用EPSON Precision Core八顆工業級噴頭及精點微噴技術，提升紡織品噴印的耐用性與品質，而且可支援雲端管理，可透過電腦或手機即時監控機器狀況，遠端掌控製作進度。另，可搭配Epson GENESTA酸性、反應性、分散性及顏料墨水等配方，符合ECO PASSPORT國際認證的環保紡織印刷標準。此外，酸性墨水獲得bluesign認證，反應性與顏料墨水則獲得 ECOCERT的GOTS認證，可直接噴印於聚酯布、混紡布、亞麻與皮革等材質，省去以往噴印機需經蒸煮與水洗等步驟，故在噴印製程上大幅省下50%的用電量、40%的用水量與降低95%的汙染，不僅節省成本且大幅降低對環境造成的衝擊影響。

紡織所期許藉由「噴印創新研發中心」成立，成為國內紡織業者設計、打樣及印製中心，並協助業者設計圖案與雛量生產，提供噴印開發一站式服務，使業者透過快速產品打樣與縮短交期，滿足品牌環保之要求，加速推動國內紡織數位化，提升國內競爭力。