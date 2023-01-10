半導體載具廠家登(3680)公布2022年12月自結合併營收6.47億元，月增達49.77％、年增達59.52％，續創歷史新高，帶動第四季合併營收13.31億元，季增達24.83％、年增11.24％，同步改寫新高。累計全年合併營收44.91億元、年增達43.92％，連4年改寫新高。

家登表示，中美科技戰導致供應鏈斷鏈風險增加，家登的優異韌性及快速回應大客戶需求的能力，充分協助客戶降低供應鏈不穩定可能帶來的斷料風險，使營收反而因此大增，充分展現公司長期投入研發建立自主技術帶來的成果。

家登指出，過去深耕研發多年的晶圓載具（FOUP）產品線，已成為另一股營收成長穩定來源。除了自身產品技術逐步領先全球、具不可取代性外，全球供應鏈「二元化」的長期趨勢，使產品在取代美系競爭者的外部條件也具備一定先天優勢。

家登表示，去年在全球各地的突破性成長，為公司帶來豐沛成長動能，營收及獲利屢創新高。尤其大中華市場營收較前年倍數跳增，主因獲得原下單美、日系晶圓載具製造商的訂單大量轉單，直接挹注本業營收，晶圓與光罩載具產品線營收屢創佳績。

為因應未來快速成長需求，家登已積極規畫新載具生產基地擴廠，盡可能滿足客戶需求，降低斷鏈帶來風險及地緣政治影響，確保大客戶持續穩定擴廠，也能為減少碳足跡帶來。相信以台灣中小企業具彈性的生產效率與在地即時服務優勢下，今年營收成長可期。

家登進一步指出，去年出售轉投資汽車事業、專注半導體本業後表現持續走揚，其中除了航太事業首度貢獻營收、光罩載具穩定成長外，先進及成熟製程晶圓載具通過大客戶認證、陸續獲各廠採用，市占率逐步擴張，今年將持續深耕晶圓載具市場領航者。

在去年繳出亮麗成績單後，為使今年更上層樓，家登定調發展高營收市場，全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品並滿足全球客戶載具需求，內部落實精實生產、智慧製造，相信今年無論整體產業景氣如何，家登都能堅定向前、再創營運高峰。