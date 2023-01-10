苗栗縣91歲游姓老婦人有骨質疏鬆的問題，但平日裡都能正常的生活作息，一日在家行走時不小心拐到腳，當下感覺左大腿疼痛不已，家屬將她送至急診就醫，經電腦斷層檢查後，確認為股骨頸脆弱性骨折。先由骨科醫師安排手術治療，術後當天左大腿的疼痛感就消除許多，之後轉入復健病房，進行復健科急性後期照護計畫（簡稱PAC），由物理治療師、營養師、護理師、個管師透過專業合作，幫助游奶奶順利恢復行走功能，出院後也能回歸後續日常生活。

梁詩玄物理治療師表示，PAC復健透過專業團隊合作，幫助病人順利恢復日常生活。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院骨科醫師羅浩儒表示，像游奶奶一樣有骨質疏鬆的病人，如果不小心轉個身或扭了一下，都可能造成股骨頸骨折的問題發生，若骨頭沒有移位嚴重，只是有裂或卡住的情況，就可以用很小的傷口打三根螺釘進去固定，幫助病人較快恢復。

物理治療師梁詩玄說，游奶奶進行PAC復健治療，在復健過程中會教導病人做床邊活動與正確的轉位技巧，並使用助行器練習站立與行走，加上每天的徒手治療及儀器治療，減緩病人疼痛與關節活動度不足的問題，在完善的治療與訓練下，游奶奶可自行使用助行器行走，出院後順利銜接後續日常生活功能。

羅浩儒指出，根據調查，女性發生骨質疏鬆合併股骨骨折的機率是男性的兩倍以上，由於婦女停經後，骨質密度會快速下滑，因此建議停經婦女每年要追蹤一次骨質密度，並且補充鈣片、適當日照、保持運動習慣等方式，來預防骨質疏鬆。如果骨質疏鬆狀況惡化，則可配合醫師接受治療，確保骨質密度控制良好。