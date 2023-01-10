警方協助街友找到容身之地，能安心過個好年。（警方提供）

農曆過年是家人團圓的好日子，但62歲殘疾賴姓街友日前衣著單薄，獨自徘徊街上，台中市大雅警分局獲報後前往查看，協助通報區公所提供物資供他使用，並主動聯繫台中市街友關懷協會，提供安身之處，讓賴男好過年。

大雅派出所日前上午獲報，中清東路177號有一名老人需要協助，警備隊副隊長林佳益、大雅派出所警員曾淑因立刻趕抵現場。

62歲賴男向警方表示已離異多年，與前妻及孩子皆無聯絡，身上又有殘疾無法順利謀得工作，暫時將一旁公園涼亭作為棲身之處。警方見其衣著單薄、身形瘦弱，先將他載返所休息，並提供簡單的熱食供其止飢。

曾員協助通報區公所社會課提供基本物資及睡袋供賴民使用，並主動聯繫台中市街友關懷協會，替他找到容身之地。由警員陳晧程、林岳蒼陪同至協會辦理相關事宜，讓賴男能過上一個溫暖、充滿人情味的農曆年。

大雅派出所長賴克温表示，在112年加強重要節日安全維護工作期間，提供各項便民措施，另針對轄內弱勢家庭、獨居老人、遊民，警察皆秉持著同理心，即時予以關懷慰問，發揮警察為民服務之精神。