不讓南韓大廠三星專美於前，台積電在去年底宣布3奈米晶片量產，有半導體專家預估，台積電3奈米良率最高可超過80%，但韓媒則指出，其實台積電3奈米良率只有50%，並強調三星已經大幅提高3奈米製程的良率與產量，且良率「已達完美」(a perfect level)。

根據報導，三星2022年6月底宣布3奈米晶片正式投入量產，採用環繞閘極（GAA）架構，首家客戶是中國的一家IC設計公司，不過市場猜測當時三星3奈米製程良率僅有約10%，導致其他客戶興趣缺缺。一位三星高層則指出，三星現階段的3奈米製程良率已達到 「完美水準」，而且公司也立刻展開第二代3奈米晶片的研發行動。

台積電3奈米已經順利進入量產，金融分析師Dan Nystedt先前在推特上表示，台積電3奈米良率與早期的5奈米相似，良率最高可達到80%；相比之下，三星3奈米良率只有10%~20%，且每片品質落差很大，但南韓市場人士並不相信，還直指這樣的成績是被誇大了。

報導引述南韓業界消息指出，傳出的台積電良率數字太誇張，考量到台積電的量產以及出貨給首個客戶蘋果的時程，預估良率最多只有50%。

報導更預估，在三星、台積電都進入3奈米製程後，未來3奈米製程將成為晶圓代工市場的主流，預計到2025 年，3 奈米製程市場的產值將高達255億美元。