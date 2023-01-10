美國總統拜登的私人律師在他的私人辦公室中發現政府機密文件。

美國前總統川普的私人俱樂部海湖莊園去（2022）年被搜出大量政府機密文件，總統拜登才痛批他「不負責任」，如今拜登的私人辦公室也發現約10份拜登擔任副總統時期的美國政府機密文件，據傳當中甚至有文件屬於「最高機密」。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登的特別顧問索柏（Richard Sauber）昨（9）日證實，去年11月2日，拜登的私人律師在清空「賓夕法尼亞大學拜登外交和全球參與中心」（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）拜登私人辦公室時，在一個上鎖的儲藏室中發現疑似歐巴馬-拜登政府時期的紀錄，「包括少部分印有機密字樣的文件。」

「賓夕法尼亞大學拜登外交和全球參與中心」是拜登於2017至2019年間擔任賓大榮譽教授期間使用的私人辦公至，一直到2020年總統選戰開打前，拜登都還定期使用這間辦公室。

索柏指出，在律師們發現這批文件當天，白宮顧問辦公室就立即通知美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration，NARA），國家檔案局也在隔日取回文件。他強調，國家檔案局先前並未要求交回這批文件，自從發現文件後，拜登私人律師也與檔案局、美國司法部配合，確保任何歐巴馬-拜登政府期間的文件都已受到檔案局妥善保存。

美國《總統文件法》（Presidential Records Act）要求總統、副總統卸任後必須將政府文件繳回檔案局保存。

消息人士透露，拜登律師一共發現約10份機密文件，這些文件是在一個盒子內的文件夾中發現的，盒子裡還有其他非機密文件。據悉這批文件並不包含核子機密，但部分文件被列為「敏感隔離資訊」（sensitive compartmented information，SCI）的最高機密，這類內容通常是情報來源提供的高度敏感資訊。

消息人士透露，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）目前已經指派美國伊利諾州北區檢察官勞許（John Lausch）調查機密文件為何會出現在拜登私人辦公室，美國司法部後續將決定是否展開進一步調查，包括是否指派特別檢察官展開調查。

拜登私人辦公室發現政府機密文件也被拿來和川普做比較，去年美國聯邦調查局（FBI）幹員至少在川普佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發現325份機密文件，不過哥倫比亞廣播公司新聞網評論，兩起事件的規模並不一樣。

可以預見的是，共和黨人及川普將對此窮追猛打，共和黨眾議員柯默（James Comer）開酸：「拜登總統一直抨擊川普總統誤將機密文件帶到住所或哪裡，現在看來他好像也做了一樣的事，多諷刺阿。」

川普海湖俱樂部被搜出大量機密文件後，拜登去年9月大罵他不負責任：「這怎麼可能會發生？怎麼有人能這麼不負責任？」

文章來源：Classified documents from Biden’s time as VP discovered in private office
文章來源：U.S. attorney reviewing documents marked classified from Joe Biden's vice presidency found at Biden think tank
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