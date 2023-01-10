據4位瞭解調查情況的人士稱，飲料巨擎可口可樂和百事公司正在接受聯邦貿易委員會的初步調查，原因是該委員會希望恢復一項有幾十年歷史，但過去20年基本上是被冷凍的反壟斷法律，以創造公平訂價規則，避免超大型企業以量制價，壓縮甚至摧毀新興或者小型企業的生存空間。反對者表示，這樣違背市場機制，也可能損害到消費者的權益。

據美國政治新聞媒體《政客》（Politico）10報導，這些公司的定價策略正在根據一項被稱為 《魯賓遜-帕特曼法案》（Robinson-Patman Act）的模糊法律進行價格審查。該法禁止供應商向大型零售商提供更好的價格而犧牲其較小的競爭對手。

這是1936年通過的一項聯邦法律，是對《克萊頓法》（Clayton Act）進行的修改，旨在禁止阻礙競爭或形成壟斷的價格歧視行為，因此又被稱為反價格歧視法。但由於該法鼓勵統一價格，消除價格競爭，被普遍批評為違背了市場競爭的基本宗旨。

上述2位人士說，至少在上個月，聯邦貿易委員會已經聯繫了包括沃爾瑪（Walmart）在內的大型零售商，尋求有關他們如何批價碳酸飲料、相關定價和其他數據信息。

The Federal Trade Commission has started a preliminary investigation into possible price discrimination by beverage giants Coca-Cola and PepsiCo, according to a report Monday.https://t.co/rFX3vavoD8 — MarketWatch (@MarketWatch) January 10, 2023

新的調查是拜登政府正在擴大其對大公司的控制和發揮其反壟斷力量的最新跡象，而且不僅僅是在技術領域，聯邦貿易委員會已經深入研究了反壟斷法，啟動了冷凍許久的的法律，希望能遏制世界巨型公司的發展，不只是蘋果和Google這樣相對年輕的公司，還包含到了百事可樂和可口可樂這樣更傳統的財富500強企業。可口可樂公司是美國最大的碳水飲料公司，2021年的市場份額超過46%，其次是百事可樂，份額為26%。

美國司法部過去曾在1977年的一份報告中說它將停止《魯賓遜-帕特曼法案》的執行，但聯邦貿易委員會從未正式放棄這項法律。貝多亞曾公開批評執法不力，認為整個經濟環境下，中小企業提供的價格上升，而大的零售商可以利用規模經濟來壓低價格並限縮小企業的營業額。

然而，這個法案的批評者說，它實際上有相反的預期效果，雖然它會促進小企業，但它也會提高連鎖販賣業者的價格，從而損害到消費者。