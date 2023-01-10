阿Ken（左）突爆料風田（右）分手，中間為安心亞。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》周四（12日）晚間9點播出「夠不夠格當個“完美老公”女人說了算！“這些事”要好好做」，代班主持人風田很不認同把錢交給另一半打理才是好男人的說法：「現在女生比男生會賺錢，為什麼還要我請客？」阿Ken很認同的說：「男生有誠意的話，女生感受到了也是會回饋，不回饋也沒辦法長久，像風田現在就單身了嘛！」面對突如其來的爆料，在場來賓都很震驚，風田也坦承他與「家具千金」，經營酒吧的女友Kimme Gimme因敵不過遠距離而分手。

安心亞感嘆表示，要找到真命天子非常難，阿Ken一聽連忙湊上前：「怎麼會？就近在眼前啊！」不料安心亞一點也不領情，還翻了個大白眼：「沒有別人了嗎？」

小鐘也對風田的抱怨很有感：「如果另一半很會理財，錢給她是ok的，如果不會理財，你辛苦賺的錢，兩三下就被她花完怎麼辦？男生還是要自保，因為沒有永遠的愛情，搞不好哪天離婚，錢全部都被花完不就死定了？」節目班底佳娜認為：「那就不要離婚。」小鐘則回應愛情勉強不來，更反問她：「妳跟祖雄會勉強嗎？你們熱戀期應該過了吧？因為我看他們之前很熱烈，還會一起拍影片，現在都沒有了。」佳娜一聽直說兩人感情很穩定。

小鐘還提到要成為好老公還有一個重要條件：「健康很重要，因為之後照顧你的是她，人家說久病床前無孝子，兩個人都健康生活才會好。」

薔薔也說她最不能接受小氣的男生：「我分的出來你是真大方還是沒錢，我遇過一個男生，跟我說開房間的錢要一人一半，甚至還說在車上解決就好，很刺激，我說你車這麼爛有什麼好刺激的？他連這錢都想省，我真的沒辦法，覺得他瞬間失去魅力。」薔薔透露理想型，「世面要見的夠多，被關過的更好，有經歷過大風大浪，遇到問題才有辦法挺身而出解決，像我會看遇到危險，會先來保護我還是先逃跑，因為我見過一個男生，在夜店看到別人對我朋友不禮貌，我第一個衝過去把他罵到一直後退，重點是這個男生就躲在旁邊，我覺得丟臉透了！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。