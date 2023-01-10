聚焦台股龍頭的市值型ETF再添新兵，由群益投信發行的股票代號00923「群益台灣ESG低碳50ETF」，日前獲得金管會核准募集，預定於2023年2月20日展開募集，該基金主要追蹤指數是台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出。

群益台灣ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，考量國際淨零碳排趨勢將會左右台灣企業的營運及獲利，「群益台灣ESG低碳50ETF」在設計成份股篩選機制時強調三E特色，第一個E是指ESG，強調成分股的ESG永續經營能力，未來ESG永續經營能力越好的企業越能吸引外資，此外，ESG優良企業大多具有營運風險較低特性，遭逢大環境巨變下，能展現較佳的抵禦能力；第二個E是Carbon Emission(碳排放)，其中特別以碳密度為選股指標部分，是台灣首檔採用，搶先布局低碳商機的ETF；第三個E則是ROE獲利能力，ROE是股神巴菲特最愛的指標，用來評估企業創造獲利的效率，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。再進一步結合業界罕見收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。

群益投信表示，淨零碳排已經成為全球共識，國際大廠像蘋果、微軟等國際大廠也都設下零碳排的時程，大致上在2030年達成碳中和、2050年達成淨零碳排，而在國際供鏈居要角的台灣企業也清楚，碳稅上路低碳才能迎來訂單，台灣企業NO ESG NO MONEY，因此台廠也積極打造綠色供應鏈。

以國際再生能源倡議組織RE100為例，RE100號召全球企業於2050年以前使用100%綠電，目前全球已有超過350家企業響應，而台灣已有23家企業加入此倡議，其中包括：台積電、台達電、華碩、台灣大哥大、國泰金、玉山金、富邦金等台股龍頭企業，低碳國家隊儼然成形。