曾被封為「學生女神」的藝人馨亞（本名謝儀諪）去年遭媒體爆料，朱姓前經紀人指控她違約、侵占3萬7000多元打歌服、且欺騙曾到南韓擔任SM娛樂練習生等情事，馨亞控告朱男及2家爆料的媒體3人妨害名譽，另朱則反控馨亞侵占，台北地檢署調查後，10日將雙方均不起訴處分。

馨亞因長相甜美，因在校園海選時出道，擄獲不少年輕人的心，被封為「學生女神」，曾發行過個人單曲，過去自稱在南韓SM經紀公司接受魔鬼訓練、當過練習生，她去年跳槽到桃園雲豹後，與前東家朱姓經紀人一度鬧出合約糾紛。

媒體去年爆料，馨亞遭朱姓經紀人指控違約、侵占3件要價3萬7000多元的打歌服，遲遲沒有歸還，且欺騙曾到南韓擔任SM娛樂練習生，甚至引述過去謝女同校的學長爆料指謝說謊。

但馨亞強調，她過去6年只拿到幾千元的酬勞，打歌服屬於她接案費用的一部分，經紀人強調這些是公司訂做，屬於公司資產，必須保存，雙方隔空對嗆。

馨亞日前控告朱男及2家爆料的媒體3人妨害名譽，另朱則反控馨亞侵占，台北地檢署調查後，10日將雙方均不起訴處分。