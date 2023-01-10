先前在雲林嘉義一帶的市場、夜市出現大量假鈔，序號均為「HR484268XD」，沒想到近日桃園許多店家也收到該批假鈔，在八德、龜山、竹圍地區都有出現。（翻攝自虎尾人(讚)出來臉書）

先前在雲林嘉義一帶的市場、夜市出現大量假鈔，序號均為「HR484268XD」，沒想到近日桃園許多店家也收到該批假鈔，在八德、龜山、竹圍地區都有出現。（翻攝自虎尾人(讚)出來臉書）

先前在雲林嘉義一帶的市場、夜市出現大量假鈔，序號均為「HR484268XD」，沒想到近日桃園許多店家也收到該批假鈔，在八德、龜山、竹圍地區都有出現。（翻攝自臉書爆料公社）

先前在雲林嘉義一帶的市場、夜市出現大量假鈔，序號均為「HR484268XD」，沒想到近日桃園不少店家也收到該批假鈔，在八德、龜山、竹圍地區都有出現，甚至有假百元鈔，該假鈔不但材質粗糙，且無浮水印，警方呼籲業者收錢時應多留意，央行為此提供鈔券防偽三絕招。

央行日前在臉書發文，民眾如有發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，本行將酌予核發破案與檢舉人獎金；民眾在收受鈔券時，只要掌握簡單三原則「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」，包含凸起墨紋、數字變換顏色、浮水印等都能觀察。

央行日前在臉書發文，民眾在收受鈔券時，只要掌握簡單三原則「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」，包含凸起墨紋、數字變換顏色、浮水印等都能觀察。（翻攝自央行臉書）

先前在雲林嘉義一帶的市場、夜市出現大量假鈔，序號均為「HR484268XD」，沒想到近日桃園許多店家也收到該批假鈔，在八德、龜山、竹圍地區都有出現。（翻攝自臉書「我愛竹圍」）

一名在桃園市八德區的檳榔攤業者近日在臉書「爆料公社」發文稱收到一張千元假鈔，照片中該假鈔的序號為「HR484268XD」，與先前流竄在彰化、雲林地區的假鈔序號相同，業者為此呼籲其他店家也要多注意；而另一名在龜山區的小吃業者也說收到「百元假鈔」，另外臉書「我愛竹圍」也有超商店員稱收到「HR484268XD」假鈔票。

先前彰化縣永靖等各地夜市、菜市場的攤商收到不法人士拿千元鈔買小東西，店家因匆忙找出零錢，事後才發現是紙張粗糙、無浮水印的偽鈔；警方調查後發現該批假鈔號碼均是「HR484268XD」，警局統整外縣市和縣內各分局也陸續有多起報案，目前縣警局蒐集到7張假鈔，號碼全都一樣。

據了解，從字母、數字分析，讓眼尖員警又氣又好笑，這幫詐騙集團還故意挑釁，HR是人力資源的縮寫，網路鄉民用語484為「是不是」，268是中國大陸「傻蛋」、「笨瓜」意思，XD代表大笑，但更多敏感員警也不禁要指出，其實「XD」快過時，是台灣老人專屬了。

彰化縣警察局初步分析，持偽鈔騙真錢集團成員約5、6人，由40歲男子帶頭，有時集體行動，有時分組，最愛挑擺遊戲攤商，生意正好的不可開交的時候，趁亂要求業者找零，或者藉著買小東西換取真鈔。警方已掌握嫌犯使用的交通工具和證物等，持續偵辦中。