豐原警分局結合憲兵指揮部台中憲兵隊共同執行「112年加強重要節日安全維護工作」。（警方提供）

豐原警分局結合憲兵指揮部台中憲兵隊共同執行「112年加強重要節日安全維護工作」。（警方提供）

春節將近，台中市警方與軍方攜手合作，9日共同執行「112年加強重要節日安全維護工作」，豐原分局翁子派出所出勤警力2名、台中憲兵隊動員憲兵4名，針對轄區金融機構等財物易匯集處所加強安全維護。

台中市警察局豐原分局結合憲兵指揮部台中憲兵隊共同執行「112年加強重要節日安全維護工作」，一同為守護治安而努力，替民眾增添了一份安全感。

這段期間，軍警單位始終站在最前線，持續加強轄內巡邏，對於不法之徒主動打擊，更聯手針對轄內銀行、郵局等多間重要金融機構加強巡邏守望，同時實施路檢勤務對於可疑人車加強盤查，強力鞏固轄區治安環境，遏止各類犯罪，以達到「加強重要節日維護工作-治安平穩」的目標。

豐原警分局表示，憲警合作打擊不法，充分展現政府守護治安的決心，警察站在第一線作為人民安全的守護者，以維護轄區治安平穩為首要目標，讓民眾安心過好年，快樂渡過春節假期。