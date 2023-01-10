大陸觀察者網10日報導，中國常駐聯合國代表團網站9日消息，聯合國安理會敘利亞跨境人道救援授權延期問題決議通過後，團長張軍發表解釋性發言稱，中方對決議草案投了贊成票，並再次敦促有關國家，立即全面解除對敘利亞的單邊制裁。

張軍發言歡迎巴西、瑞士作為共同執筆國及挪威、愛爾蘭前期的努力。同時希望安理會和聯合國有關機構以此次延期為契機，全面總結過去半年決議落實過程中的經驗和不足，確保決議在未來得到全面、有效落實，為持續改善全體敘利亞人民的人道處境作出更大貢獻。

張軍表示，一是要充分尊重敘利亞主權和敘利亞政府的主導權。跨境救援是特殊形勢下做出的臨時性安排，最終要逐步有序向跨線救援過渡，讓跨線救援成為對敘人道救援的主管道。為此，敘利亞西北部跨線救援的頻率和車隊規模必須獲得明顯提升，對魯克班（Rukban）難民營的跨線救援應該盡早重啟。各方要確保跨線救援獲得充足的物資保障和資金支持，同各方特別是敘西北部實控方加緊協調，切實改善跨線救援的准入環境。

二是要大力推動早期恢復專案提質增效。當前，早期恢復專案的整體供資情況有待改善，不同領域的早期恢復專案進展不一，不同地區的專案執行情況存在顯著差異。中方敦促所有捐助方從全體敘利亞人民的福祉出發，盡快妥善解決上述問題。清理戰爭遺留爆炸物對於恢復敘民眾正常生產生活具有重要意義，應當盡早納入早期恢復領域。

三是單邊制裁妨礙敘人道准入、限制敘獲得人道資源，同安理會和國際社會改善敘人道准入、增加敘人道資源的努力背道而馳。祕書長報告中也指出，單邊制裁措施抑制了人道機構開展物資採購和資金支付工作。中方再次敦促有關國家立即全面解除對敘利亞的單邊制裁。