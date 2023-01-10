（第一銀行法蘭克福分行正式開業，左起駐德國台北代表處大使謝志偉、第一銀行法蘭克福分行經理張致中、德籍經理人Banu Ozcan、法蘭克福工商協會主席Ulrich Caspar。 圖／第一銀行提供） 第一銀行布局海外市場再傳捷報，法蘭克福分行於1月9日正式開業，為首家在德國設立分行的台資銀行，更是在疫情期間，繼休士頓分行及美國第一銀行聖馬特奧分行之後，第42個海外據點，續居公股銀行之冠。一銀法蘭克福分行開業儀式簡單隆重，現場包括台灣駐德國官員及德國台灣商會聯合會等貴賓參與，且一銀董事長邱月琴與總經理李嘉祥亦透過影片同聚歡慶，恭賀分行開業同時，期勉團隊為當地社會及經濟做出傑出的貢獻，成為台商最堅實的後盾。法蘭克福為歐洲最重要的金融中心之一，眾多知名國際金融機構均設立於此，尤其在英國脫歐後，不少世界級銀行已決定或考慮擴大在法蘭克福之業務，部分銀行甚至計劃搬遷歐盟總部至法蘭克福。此外，目前法蘭克福與台灣已有直飛航班，為台商在歐洲拓展業務極具吸引力的城市。開業後，一銀法蘭克福分行可就近為台商提供更便捷的金融服務，未來亦將攜手倫敦分行強化歐陸市場布局，開拓聯貸業務及外匯交易業務，擴大客戶服務的廣度和深度，進一步提升整體營運規模和經營效率。一銀成立於1899年，今年將邁入124年，是一家橫跨三世紀，歷史悠久的銀行，一路伴隨台灣的經濟成長，從農業、輕重工業到現在高科技產業，輔導及扶持中小企業經驗豐富。在海外市場方面，一銀自1977年開始設立首家海外分行，並成為台灣最國際化的銀行之一，據點橫跨歐、亞、美及大洋洲，遍及紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等主要金融中心。展望未來，一銀將以「穩健開創‧永續第e」為經營主軸，在數位時代下，打造永續經營的碁盤，整合集團通路，拓展業務版圖，逐步擴充海外市場，並期望串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務。一銀法蘭克福分行行址為：Bockenheimer Landstrasse 51-53, 60325 Frankfurt am Main, Germany，電話：+49-69-408095-0，經理：張致中及Banu Ozcan。