第一銀行布局海外市場再傳捷報，法蘭克福分行於1月9日正式開業，是首家在德國設立分行的臺資銀行，更是在疫情期間，繼休士頓分行及美國第一銀行聖馬特奧分行之後，第42個海外據點，續居公股銀行之冠。

一銀法蘭克福分行開業儀式，請來了臺灣駐德國官員及德國臺灣商會聯合會等貴賓參與，一銀董事長邱月琴與總經理李嘉祥也透過影片恭賀，同時期勉團隊為當地社會及經濟做出傑出的貢獻，成為臺商最堅實的後盾。

法蘭克福為歐洲最重要的金融中心之一，眾多知名國際金融機構均設立於此，尤其在英國脫歐後，不少世界級銀行已決定或考慮擴大在法蘭克福之業務，部分銀行甚至計劃搬遷歐盟總部至法蘭克福。

一銀表示，目前法蘭克福與臺灣已有直飛航班，為臺商在歐洲拓展業務極具吸引力的城市。開業後，一銀法蘭克福分行可就近為臺商提供更便捷的金融服務，未來將攜手倫敦分行強化歐陸市場布局，開拓聯貸業務及外匯交易業務，擴大客戶服務的廣度和深度，進一步提升整體營運規模和經營效率。

一銀成立於1899年，今年將邁入124年，是一家橫跨三世紀，歷史悠久的銀行，一路伴隨臺灣的經濟成長，從農業、輕重工業到現在高科技產業，輔導及扶持中小企業經驗豐富。

在海外市場方面，第一銀行自1977年開始設立首家海外分行，據點橫跨歐、亞、美及大洋洲，遍及紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等主要金融中心。