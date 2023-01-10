立法院今(10)日三讀通過平均地權條例修正案，祭出五項重罰遏制炒房。由於此案送進立院時間已久，這回過關並不讓人意外，許多恐慌賣盤已經於去年7月之前移轉，這次修法通過後，預售屋市場將進入一段冷靜期。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，目前房市氣氛低迷，想在目前市況不佳時轉單，並不容易，除了許多買方已經有「翹腳撿便宜」的心思，若不小賠難以出場外，不少建商綁交屋前半年才能換約的條款，這也讓想要下車的預售投資客不容易說走就走。

中長期來說，除之前討論的預售屋不能買賣外，最受爭議的莫過於禁止私法人購屋，除實務上執行可能會遇到一些困境，例如都更案若是實施者與出資者不同法人，抑或是不同法人合建等，若細則未臻健全，徐佳馨指出，可能會需要內政部不斷解釋。至於房價是否下跌，目前房市因為景氣已經處於下跌波段，早就是多重器官衰竭，並非因平均地權條例「一槍斃命」。

平均地權條例過關後，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐預期房市將會出現四大現象，包括預售和成屋價差縮小、豪宅市場交易量縮、高槓桿型建商淡出及資金走向避險型產品，她說，法案修法的核心目標是打擊炒作，將導引房市回歸剛性市場機制，因此新的一年，不受政策影響的自住客，更有機會在市場上撿到便宜。

不過，房市趨勢專家李同榮則是重炮轟擊說，這不是真打房，而是一埸打假球的鬧劇！他舉出3個觀點，打炒房時點不對，在已沒炒作空間的市場打炒房、打炒房方向不對，不打炒作土地現行犯，只管打房，以及炒房對象不對，縱容租賃市場被壟斷炒作而只管打房。

李同榮直批平均地權修法條例倉促上陣，在房地合一稅2.0已經有重稅打擊炒房的政策下，有法不管，再增添多少法令都會漏洞百出，引發更多執法上的困難。然而敗選之後，這也是政府逼不得以的「一石三鳥」之計，不但炒房當敗選戰犯，拿打擊高房價為名，當作祭品，且趁房市已降溫，搶先收割政績，再演一場假球給年輕人看，目的就是爭取流失選票，可謂一石三鳥。