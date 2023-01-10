英國的兩家豪華汽車製造商紛紛公布2022年刷新紀錄的銷量，同時也點出中國的銷售出現下滑。

勞斯萊斯(Rolls-Royce)周一公布，雖然中國需求下降，但年度銷量連續兩年新高。

該車廠的平均車輛售價高達53.4萬美元，該公司為BMW集團所擁有。勞斯萊斯說，去年銷量為6021輛，高於2021年的5586輛，然而2021年當時亦為創紀錄的新高。

勞斯萊斯仍以美國市場為主，占銷量的35%；中國為第二大市場，去年有個位數的跌幅。執行長Torsten Muller-Otvos說，其它地區的成長，彌補了中國的衰退。

執行長說，所有車型的訂單都一直延續到2023年，「我們沒有看到任何訂單趨緩的跡象。

該公司預計在2023年底上市的純電動車Spectre，訂單已經超出預期。

執行長還說，過去在俄羅斯每年賣出約250~300輛，儘管因為俄烏戰爭而暫停在該地區的銷售，但預計公司整體在2023年還會再成長。

另一家英國奢華車廠賓利(Bentley)在周二公布去年創紀錄的銷量，同樣的，中國的新冠疫情封控，導致中國銷量下跌9%。

母公司福斯集團說，2022年總共售出了1萬5174輛汽車，比2021年成長4%，而2021年本身也是賓利表現搶眼的一年。

除中國市場外，其它所有地區的銷售量均出現成長。但是在賓利最大的市場美國，銷售僅以不到1%的溫和速度增長。

賓利的Bentayga豪華休旅車的起步價為15萬英鎊(約合18萬美元)，在2022年仍是賓利最暢銷的車型，佔整體銷量的42%。

賓利越來越注重客製化定作，從手工縫製的皮革，到從胡桃木到闊葉木等各種飾面，甚至使用5000年歷史的木材。這令賓利的平均稅前銷售價格從2018年的17萬歐元，上漲到2022年的每輛22萬歐元，漲幅接近30%。