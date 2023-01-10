消息面：

1.對沖基金數據公司HFR表示，去年對沖基金整體報酬率創下2018年以來新低。HFR追蹤全球主要對沖基金表現的指數HFRI 500 Fund Weighted Composite Index在2022年下跌4.25%。在4個主要對沖基金類別中，股票型對沖基金去年報酬率最差，跌幅達10.37%，但表現仍優於標普指數的全年跌19.4%。

2.輝瑞（Pfizer）執行長Albert Bourla周一表示，輝瑞並沒有與北京當局就授權在中國使用新冠口服藥Paxlovid學名藥進行談判，但正在討論該專利藥的價格。

3.《金融時報》周一報導，據消息人士透露，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）已經與軟銀集團就安謀（ARM）在倫敦上市重啟談判。

4.外媒報導，在2022年4～12月期間，印度的iPhone手機出口額突破25億美元，較前一年度同期幾乎成長1倍。在這9個月當中，台灣鴻海集團和緯創各貢獻印度iPhone出口額10億美元。和碩可望在今年1月底前從印度出口約5億美元產品。

5.聯準會公布，去年11月消費信貸成長279.6億美元，超出市場預期的250億美元，但低於去年10月的291.2億美元。11月循環信貸經季調後增加16.9%，而非循環信貸增加3.9%。

6.紐約聯準銀行發布月度調查報告，去年12月美國消費者對未來一年的通膨預期從5.2%回落至5%，創下2021年7月以來的一年半新低。

7.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，到第二季初，聯準會的最終利率應該要升至5%以上，然後在一段較長的時間按兵不動。他認為聯準會有必要將利率調升至介於5%～5.25%。

8.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，現在聯準會宣布戰勝通膨仍為時過早，並預期最終利率應該會升破5%。她並表示，下一次會議（1月31日至2月1日）升息50個基點（2碼）或25個基點（1碼）都適宜，放緩升息步伐可以給聯準會多些時間觀察數據再作出回應。

9.美國駐日本大使Rahm Emanuel表示，美國正與日本、荷蘭、南韓等國討論協同對中國半導體實施出口限制，美國需要各方達成共識。不過韓國產業通商資源部發言人表示，韓國政府並未與美國討論要參與對中國的出口限制。

10.The Insider援引消息人士報導，蘋果服務事業群副總裁Peter Stern將於本月底離職。報導指出，蘋果將整頓服務部門，Stern的工作將畫分為3個獨立的部門。

11.莫德納（Moderna）公布2022年新冠疫苗營收為184億美元，符合內部預測。該公司並將2023年新冠疫苗營收預測從介於45億～55億美元調整為至少50億美元。《華爾街日報》則報導，莫德納執行長Stephane Bancel表示，該公司考慮調整新冠疫苗在美國的價格，新價格料將介於每劑110～130美元。

12.聯準會可能放緩升息力道的預期升高，周一美國10年期公債殖利率盤中由升轉跌，尾盤一度跌6.3個基點，觸及3.508%。美元指數一度下跌0.9%，報102.94，創下7個月新低。高盛表示，美元的高峰應該已經過了，不大可能重現去年9月觸及的高點114.74，但未來3～6個月可望維持強勢，之後才會回落。

13.周一紐約期油收漲86美分或1.16%，報每桶74.63美元，盤中一度大漲4.03%，觸及76.74美元。布蘭特期油收漲1.08美元或1.37%，報每桶79.65美元。市場看好中國大解封後，原油需求將顯著升溫。美元走軟亦為油價帶來提振。分析師表示，油價已經跌至技術支撐位，中國堅持解封將成為激勵油價反彈的動力。

14.周一紐約期金收漲8.1美元或0.4%，報每盎司1877.8美元，盤中最高站上1886.40美元，創8個月新高。中國人民銀行上周公布去年12月增持30噸黃金，為連續第二個月增持，分析師表示，美元走軟和中國增持黃金部位，給金價帶來提振。