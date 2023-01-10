美系外資針對驅動IC出具最新研究報告指出，釋出正向預估，認為驅動IC庫存水平最快第二季有機會回到健康水平，且大陸智慧型手機OLED滲透率持續上升也為另一股動能，故重申對聯詠(3034)的買入評等，將其目標價由310元提升370元。

美系外資表示，儘管整體產業持續低迷，但仍然看好驅動IC，並期望相關族群有機會優於大盤表現，主要是基於以下原因，首先，驅動IC庫存水平持續調整，預計第二季有機會回到健康水平，且有可能在第一季度末開始迎來訂單以滿足季節性需求；再者，LDDIC(大尺寸驅動IC)的ASP跌幅應在今年上半年收斂，其已經從去年下半年開始每季度有10%的修正。

除此之外，美系外資也提到，在大陸智慧型手機OLED滲透率持續上升，以及本土化趨勢下(京東方)，看好OLED DDIC供應商的ASP也可能最快在上半年回穩。

美系外資也提到，後續代工成本也可能會有所降低，這要歸功於後端產能的鬆動，這應該有利於台灣半導體供應鏈，包括驅動器設計廠和晶圓廠，故重申對聯詠的買入評等，基於10倍的本益比將其目標價由310元提升370元。

美系外資也觀察到，今年初LCD平均售價符合預期，電視平均售價保持低迷，主要是受到需求低迷以及季節性關係，儘管LCD的ASP已達到低谷水平，但還沒有看到有意義的復甦，使面板製造商實現盈利。庫存方面，電視面板健康，而NB/顯示器應該還是需要一些時間來消化。