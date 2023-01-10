裕民(2606)子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司委託上海外高橋造船，建造4艘190,000載重噸LNG雙燃料NOx Tier III海岬型(Cape size)散裝貨輪，其中第3艘為『裕信輪』完成命名，將隨即投入營運，此船型相較於傳統燃料預期可降低碳排達25％以上，將為裕民帶來節能減排實際功效並提升整體船隊營運競爭力。

裕信輪船長299.88公尺，船寬47.5公尺，載重噸190,000公噸，以節能環保概念打造出節能永續船舶，使用LNG為燃料動力，有效減少溫室效應氣體的排放達到減碳的目的，此外，新船配置先進的MAN Energy Solutions’ high-pressure ME-GI引擎，不但大幅降低CO2排放量，更有效減少甲烷逸散(methane slip)及生態足跡的影響，同時增加營運效益與可靠性。

裕民與跨國礦商英美資源集團(Anglo American plc.)簽署的4艘液化天然氣(LNG)雙燃料動力散裝貨輪10年長期運務合約，是散裝業界首例。裕民致力打造更加環保的綠色船隊，這次與策略夥伴Anglo American的合作，展示了裕民永續願景的具體行動，也成為國際上最早使用LNG燃料動力的散裝航運業者之一，即將入列的新船為減碳計畫下船隊汰舊換新的生力軍，隨即將正式投入營運。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。