主任秘書侯雪娟強調，從來沒有聽說這樣的事情，過去也沒有停止營運的情況。（吳建輝攝）

今天是大葉大學期末考，學餐正常營運。（吳建輝攝）

有學生表示，選擇是有變少，但沒有全部沒營業的情形。（吳建輝攝）

彰化大葉大學傳出掏空校產案。有學校老師踢爆創辦人葉松根兒子葉忠興，掏空校產導致學校美食街無預警停業，害全校超過6000師生差點沒飯吃;校方今出面回應，表示指控子虛烏有，學餐一切照常營運，就連今天期末考最後一天，都正常營運。

有校內人士爆料，大葉創辦人葉松根過世後，由遺孀葉林月昭擔任學校董事，兒子葉忠興則接副校長及副教授職務，雖然去年中卸職，但疑開設人頭公司經營學校美食街，還調整合約讓學校短收百萬租金等，有圖利之嫌，看不下去才跳出來爆料。

學校總務長汪漢英表示，整個學餐都是正常營運，學生對餐飲品質也都滿意，沒有倒閉情形，對於指控也是一頭霧水，可能有1、2個攤商因為家庭、成本暫時歇業，但沒有直接離開情形，學校近年受少子化，學生數從1.2萬銳減至現在6000左右，但整體攤商仍有3／4營運，約11家。

主任祕書侯雪娟強調，從來沒有聽說這樣的事情，過去也沒有停止營運的情況，隨便拉一個學生問都可以，學校最重視學生生活，餐飲是每天必續，就連今天期末考最後一天，學餐也都正常營運，沒有受到任何影響。

據了解，踢爆者是學校老師，在學校也有擔任行政人員，目前葉忠興已經沒有兼職副校長，不過學校董事仍由葉家掌握。至於踢爆者為何指控學餐一事，校方也無奈，表示目前尚未掌握踢爆者，不過會積極了解。