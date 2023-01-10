中共中央總書記習近平9日在中共第二十屆中央紀律檢查委員會第二次全體會議上表示，要進一步健全完善懲治行賄的法律法規，完善對行賄人的聯合懲戒機制。嚴厲打擊那些所謂「有背景」的「政治騙子」。

習近平稱，要站在事關黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的高度，把全面從嚴治黨作為黨的長期戰略、永恆課題，始終堅持問題導向，保持戰略定力，發揚徹底的自我革命精神。

習近平稱，要繼續糾治享樂主義、奢靡之風，把握作風建設地區性、行業性、階段性特點，抓住普遍發生、反覆出現的問題深化整治，推進作風建設常態化長效化。要把糾治形式主義、官僚主義擺在更加突出位置，作為作風建設的重點任務，研究針對性舉措，科學精準靶向整治，動真碰硬、務求實效。

習近平稱，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，遏制增量、清除存量的任務依然艱鉅。堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決防止政商勾連、資本向政治領域滲透等破壞政治生態和經濟發展環境。